Trasporto rifiuti: metà dei carichi in autostrada è irregolare, multe per 10mila euro

La metà dei trasporti di rifiuti effettuati su gomma lungo le strade padovane presenta irregolarità, anche nel caso degli scarti pericolosi. É quanto emerso dai controlli effettuati dalla polizia stradale in collaborazione con Arpav.

I controlli

Le verifiche si sono svolte nei giorni scorsi lungo l'autostrada A4 dove 13 dei veicoli controllati hanno presentato irregolarità di vario tipo. Dall'errata compilazione dei documenti Fir che certificano il tipo di scorie a bordo alla violazione delle norme sul trasporto delle merci pericolose. Le multe comminate superano i 10mila euro.

Il progetto

Gli accertamenti rientravano nel programma del seminario che ha visto uniti i due enti. Un progetto nato per condividere conoscenze ed elaborare strategie di prevenzione nell'ambito del trasporto di rifiuti. Quotidianamente interi carichi di residui, anche tossici, viaggiano a bordo di camion per centinaia di chilometri per essere smaltiti illegalmente, spesso sotterrandoli. Per la sicurezza stradale e la tutela della salute pubblica Polstrada e Arpav hanno unito le forze con due giorni di incontri nella sede compartimento di polizia strale del Veneto. Ulteriori controlli sono in programma nel prossimo periodo non solo sulle strade ma anche per risalire l'intera filiera dello smaltimento illecito.