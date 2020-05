Lei lo lascia, lui si vendica: con due complici crea annunci hot a nome della ex

Lei, lui, gli altri. Ha finito per coinvolgere anche terze persone la fine della relazione tra un 32enne rodigino e una 41enne padovana. Ora l'uomo è finito denunciato, insieme a due giovani complici, per aver messo in atto uno spregevole tentativo di vendetta.

Bersagliata di richieste

A portare a galla l'intricato piano ordito da B.D., 32enne di San Martino di Venezze, sono stati i carabinieri. A loro si era rivolta una 41enne di un comune dell'Alta Padovana che nei mesi scorsi era stata bombardata di messaggi e telefonate da parte di sconosciuti che le chiedevano delle prestazioni sessuali. Attraverso numerosi accertamenti sul numero di cellulare della vittima si è scoperto che la sua utenza era finita su diversi siti di annunci a corredare delle esplicite offerte di sesso a pagamento. In altre parole qualcuno si era spacciato per la 41enne, pubblicando degli annunci hot come fosse lei stessa a offrire il proprio corpo.

L'indizio

Non solo, perché lo stesso numero era finito al centro di una chat dal contenuto erotico su Whatsapp, mentre gli annunci online hanno permesso di rintracciare alcuni indirizzi e-mail che fornivano informazioni aggiuntive sulla donna. Tali indirizzi si sono rivelati fondamentali perché una volta identificato l'uomo che ne possedeva i domini, il quadro è emerso in tutta la sua sgradevole chiarezza. Le e-mail appartenevano a B.D., ex fidanzato della 41enne con cui la padovana aveva troncato una relazione sentimentale poco prima di diventare bersaglio degli sconosciuti in cerca di prestazioni sessuali.

I colpevoli

Era lui stesso a creare e pubblicare gli annunci ma anche a rispondere alle e-mail e, interrogato, ha ammesso di averlo fatto per vendetta poiché non aveva digerito quella rottura. B.D. è dunque stato denunciato e la stessa sorte è toccata anche a due complici. B.F. e M.C., entrambi 23enne e residenti a Rovigo, erano infatti gli autori della chat erotica e per questo devono rispondere in concorso di trattamento illecito di dati personali.