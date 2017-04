Traversata dei Colli Euganei, tre interventi lungo il percorso del Soccorso Alpino

Domenica complicata sulle montagne per la Traversata dei Colli Euganei.



SOCCORSI. Dalle 8 alle 18 una squadra del Soccorso alpino di Padova ha prestato assistenza lungo i 42 chilometri della Tce, la Traversata dei Colli Euganei. Durante lo svolgimento della manifestazione, i soccorritori sono intervenuti in aiuto di tre partecipanti, una ragazza di Mestre e un ragazzo di Galzignano Terme, entrambi con un probabile trauma alla caviglia, e un cinquantenne di Milano colto da un malore lungo il percorso. La squadra ha recuperato i tre atleti e li ha trasportati fino all'ambulanza della Croce Rossa per gli accertamenti del caso.