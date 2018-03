Travolge una donna sulle strisce pedonali, luminare indagato per lesioni gravissime

Indacato per lesioni gravissime un tossicologo, direttore del Dipartimento di medicina legale di Padova e luminare di fama internazionale: ha travolto una donna sulle strisce pedonali il 22 settembre del 2017.

L'atto di chiusura delle indagini

La notizia è riportata nel Corriere del Veneto di oggi. La procura, che ha recentemente notificato l’atto di chiusura indagini al medico (che ha nominato come difensore Piero Longo), sta proseguendo le indagini sull’incidente: resta da chiarire infatti perché alla donna travolta, 58 anni padovana, siano stati dati 35 giorni di prognosi per la guarigione, quando le ferite riportate nell’incidente erano molto gravi e avrebbero richiesto una diagnosi meno ottimistica.

L'inchiesta

L’inchiesta sul medico è stata aperta solo dopo che un esposto anonimo è giunto in procura avvisando i magistrati di fatti di cui nessuno era al corrente. La legge prevede infatti che sopra i 40 giorni la denuncia per lesioni prosegua d’ufficio dopo la comunicazione delle forze dell’ordine alla procura, sotto i 40 giorni è la parte lesa a dover fare denuncia autonomamente. In questo caso la vittima dell’incidente stradale non aveva denunciato il professore. Lo scontro fra la Smart del medico e la donna che stava attraversando è avvenuta in Corso Milano, all’altezza di via Rolando da Piazzola.

