Scappa dal controllo di polizia, viene travolto dal bus: era appena uscito di galera, ferito

Tensione e paura mercoledì pomeriggio all’esterno del supermercato Alì di Chiesanuova dove un uomo è stato travolto da un autobus di linea, scappando da un controllo di polizia. Verso le 14.45 tre persone hanno iniziato a litigare, con urla, schiamazzi e spintoni. A quel punto i presenti hanno chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute.

La fuga

Quando la pattuglia è giunta sul posto, due persone erano già fuggite, una terza è stata bloccata per l’identificazione e ha aggredito anche gli agenti, provocando alcune escoriazioni a un braccio a uno dei due poliziotti. Si tratta di un napoletano tossicodipendente di 44 anni, uscito dal carcere la settimana scorsa. L’uomo particolarmente molesto perché ubriaco, ha visto nella vicina pensilina l’autobus numero 10 in procinto di ripartire, è scappato dagli agenti e ha tentato di salire a bordo mentre il mezzo si stava allontanando. Il 44enne è stato travolto dalla parte laterale del veicolo snodato, perdendo l’equilibrio, finendo sotto una ruota con una gamba e cadendo a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che l’ha trasportato in ospedale in prognosi riservata. L’uomo verrà denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.