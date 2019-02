Apre Trebaseleghe un nuovo punto prelievi al servizio del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un servizio di prima necessità. Il Punto Prelievi che apre lunedì 25 febbraio a Trebaseleghe per iniziativa del Poliambulatorio Medico Polimedica di Trebaseleghe, in via Castellana, 13 (a cinque minuti a piedi Municipio di Trebaseleghe) è il primo Poliambulatorio Medico privato ad aprire nel comune padovano ai confini con le provincie di Venezia e Treviso.

Con l’attivazione di questo servizio il Poliambulatorio Medico Polimedica di Trebaseleghe, Direzione Sanitaria del Dott. Giuseppe Mungo, potenzia un struttura sanitaria, attiva dal 1994, che eroga prestazioni medico–specialistiche, diagnostico-strumentali e di fisiokinesiterapia, con una notevole esperienza nel campo della cura e della Riabilitazione dei pazienti con esiti di traumatologia, interventi ed infortuni.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con il Gruppo Centro di Medicina, rete di strutture private e convenzionate tra le più importanti in Veneto, con 40 punti prelievo attivi in tutto il Veneto e una rete di Laboratori analisi che processa ogni anno oltre 1 milione e 200 mila esami. Si eseguono esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici. Inoltre si effettuano test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.

Referente per tutta l’attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, già direttore del laboratorio Analisi di Oderzo.

Informazioni pratiche

Il servizio sarà attivo con o senza appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30.

Per informazioni la Segreteria risponde allo 049 9387040 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, con orario continuato.