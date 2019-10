T-Red: acceso l'occhio elettronico sul ponte del Bassanello, rischio multe elevate

Da lunedì mattina è partita la sperimentazione del T-red installato sul semaforo del Bassanello. Per venti giorni il sistema verrà monitorato così da collaudare il dispositivo che entrerà in funzione definitivamente solo a fine mese.

Le multe e i punti

Le sanzioni scatteranno per chi passerà con il semaforo rosso o per chi bloccherà la propria marcia con il veicolo oltre la linea bianca che delimita l'arresto. Il T-red sarà puntato verso gli automobilisti che dal Ponte Insonzo si dirigono verso le Statale Adriatica o svlteranno a sinistra verso il ponte Scaricatore. Chi venisse sorpreso rischia di vedersi decurare la patente di sei punti oltre a una multa da 167 euro. Questo è l'occhio elettronico tolto da via San Marco