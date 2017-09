Trenitalia, puntualità e regolarità in miglioramento: positivo l'indice di gradimento

Puntuali quasi 94 treni su cento, meno di una corsa cancellata ogni cento programmate e soltanto tre su mille per dirette responsabilità di Trenitalia.

I DATI SULLA PUNTUALITA'

La fotografia a fine agosto della mobilità regionale in Veneto fa registrare dati in crescita delle performance industriali registrate negli ultimi due anni. Miglioramento che sembra essere percepito anche dai clienti stando ai risultati delle ultime indagini demoscopiche sulla loro soddisfazione che, a luglio, ha toccato il 91,1% di soddisfatti del viaggio nel suo complesso (migliore di 2.7 p.p., rispetto allo stesso periodo del 2016) e il 90,5% nel valore cumulato dei primi mesi dell’anno. Con un aumento del +7,6% rispetto ai risultati del 2014. I primi otto mesi del 2017 vedono, in Veneto, la puntualità reale (arrivo entro i 5 minuti dall’orario previsto) dei treni regionali attestarsi al 93,2 e l’indice di regolarità (corse effettuate rispetto alle programmate) al 99,2%. Valori che, considerando le sole cancellazioni (0,3%) e ritardi (2,1%) imputabili direttamente a Trenitalia salgono al 99,7% come regolarità e 97,9% di puntualità. Anche le avarie che determinano stop tecnici alle corse si sono ridotte a 15,6 ogni milione di km percorsi, dimezzando i valori del 2014 (33,1 ogni milione di km). La puntualità realizzata dall’impresa ferroviaria, quella che recepisce i soli ritardi imputabili a Trenitalia, migliora di 2,4 punti rispetto al 2014, 1 vs 2015 e 0,3 vs 2016.



MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO



Analoghe performance per la regolarità del servizio con un dimezzamento delle cancellazioni rispetto al 2014. Il bilancio di Trenitalia Regionale Veneto dei primi due quadrimestri del 2017 riguarda una mole complessiva di servizi che assomma a 149.367 corse, per 11.337.542 km percorsi complessivamente e 31.031.133 passeggeri trasportati. L’ultima indagine demoscopica, condotta a luglio da una società esterna al Gruppo FS, ha evidenziato un miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio e dei vari momenti che lo compongono (+2,7% vs luglio 2016 e +2,9% vs periodo gennaio-luglio 2016). Rispetto a luglio 2016 tutti i fattori della permanenza a bordo hanno registrato un miglioramento significativo: pulizia +3,8% (73,8% vs 70%), puntualità +6,1% (80,3% vs 74,2%), informazioni a bordo +3,8% (89% vs 85,2%), permanenza a bordo +4,9% (91,9% vs 87%) e comfort +6,4% (89,2% vs 82,8%). Anche la security ha avuto un miglioramento significativo rispetto a luglio 2016 con +6,7% (87,5% vs 80,8%)