Tribano: Bruno Brasolin rieletto coordinatore gruppo protezione civile

Nella sede della Protezione Civile di Tribano i volontari hanno eletto all’unanimità il nuovo coordinatore della squadra riconfermando al timone del Gruppo Bruno Brasolin.

Da un decennio Bruno Brasolin segue la protezione civile in un percorso di crescita coordinando i volontari non solo nelle emergenze, avvenute nel territorio, ma anche organizzando attività di formazione e informazione verso la popolazione e in modo particolare quella scolastica del paese dove i ragazzi, con la “Giornata sulla sicurezza”, misurano la loro preparazione nelle prove di evacuazione, incontrano e apprendono le esperienze e gli insegnamenti divulgati dalle realtà specialistiche come l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, Croce Rossa, il gruppo cinofilo di soccorso e gli stessi reparti di protezione civile che fanno parte del “Servizio Nazionale di Protezione Civile”.

L’ultimo risultato ottenuto è l’acquisizione del contributo regionale di 25.000 euro per l’acquisto di attrezzature e materiale tecnico per il Gruppo. Il Gruppo di Protezione Civile di Tribano è composto da una quindicina di volontari che gestiscono nel territorio le attività di prevenzione, previsione e soccorso. Il coordinatore invita i cittadini maggiorenni a iscriversi al Gruppo e sottolinea inoltre che l’adesione è gratuita come lo è il percorso formativo condotto da professionisti nel settore della sicurezza e del soccorso.