Trony in crisi, 19 lavoratori in bilico ad Albignasego: Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Massimiliano Barison e Sergio Berlato, hanno presentato in consiglio regionale una interrogazione alla giunta sulla vicenda dei lavoratori della società DPS Group srl che in Veneto gestisce alcuni punti vendita del gruppo commerciale legato a livello nazionale al marchio Trony.

Ad Albignasego

In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla situazione della filiale di Albignasego, dove circa 19 dipendenti, hanno palesato una situazione di incertezza lavorativa diventata traumatica quando hanno saputo che la loro azienda è in concordato preventivo e che entro fine mese il tribunale dovrà pronunciarsi su un eventuale fallimento – affermano i Consiglieri Barison e Berlato. Ricordiamo che il punto vendita di Albignasego è uno storico negozio già esistente negli anni 60 quando, la Società Marcato Elettrodomestici decise di intraprendere il commercio su larga scala inserendola in una rete di vari punti vendita con un raggio d’azione sempre più ampio. All’inizio degli anni 2000 la Società DPS Group srl acquisisce vari punti vendita nel settore degli elettrodomestici e prodotti elettronici, tra cui il negozio di Albignasego, e li inserisce nella catena nazionale del gruppo Trony. Stiamo quindi parlando di una crisi aziendale che non può essere valutata solo in ambito locale ma contestualizzata nella situazione dell’intera rete commerciale legata al marchio Trony – specifica il Consigliere Barison che su questa vicenda ha già incontrato il Sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti, preoccupato per la sorte dei lavoratori e delle loro famiglie. A tal proposito i Consiglieri Barison e Berlato chiedono che la Giunta si faccia promotrice di un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, la Società DPS Group srl e i referenti nazionali del Gruppo Trony affinché si possano dare risposte concrete ai lavoratori e si intraprenda un percorso che tuteli una rete commerciale che qui in Veneto per tradizione e competenze è ancora valida.