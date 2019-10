Troppe multe, bar rischia di chiudere: la vicenda del "Cento per Cento" in piazza dei Signori

Ha ricevuto quattro multe da centonovanta euro ciascuna, il Bar Cento per Cento, all'angolo tra piazza dei Signori e via Dante, gestito da Mauro Baldan. Non avrebbe rispettato il regolamento comunale dei pubblici esercizi, ha quindi già perso in pratica tutti i punti della "patente" dei baristi. Corre quindi il rischio di dover rinunciare al plateatico cosa che mette chiaramente a rischio l'attività.

Posti di lavoro

Otto dipendenti che rischiano quindi di rimanere a casa. Le sanzioni gli sono comminate per la musica troppo alta, per aver allestito il plateatico prima dell'orario consentito o per aver montato una mensola esterna più grande del consentito. Baldan non è nuovo alle cronache cittadine, nel 2008 infatti fu perseguito dall'autorità giudiziaria per aver installato nei bagni del locale che gestiva all'epoca, il Gozzi di via Scrovegni, una piccola telecamera di video sorveglianza.