63enne trovato morto all'interno della sua abitazione: soffriva di una forma di diabete

Tragedia martedì nel tardo pomeriggio in un'abitazione di via Leopardi a Mejaniga di Cadoneghe.



MORTE NATURALE. Attorno alle 18 Nalesso Luigi, un uomo di 63 anni, è morto all'interno della sua abitazione: sul posto, dopo l'allarme, si sono portati gli uomini del 118 che hanno tentato di soccorrerlo. Inutili però i tentativi di rianimarlo: per lui non c'è stato nulla da fare. Nell'appartamento si sono portati anche i carabinieri: secondo gli accertamenti l'uomo è morto per cause naturali in quanto soffriva di diabete mellito. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie.