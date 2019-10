La maxi truffa del broker: a Singapore spariscono 30 milioni degli investitori

Notizia in aggiornamento

Si spacciava per promotore finanziario, facendosi affidare ingenti somme da clienti italiani che avrebbe dovuto reinvestire e fra fruttare. Invece, oltre a esercitare abusivamente l'attività, li ha truffati trasferendo il denaro su conti correnti di sue società con sede a Singapore, facendoli di fatto sparire.

L'arresto

É di abusivismo finanziario l'accusa mossa nei confronti di N.S., 42enne padovano nativo di Abano Terme ma residente in Svizzera. L'uomo, già indagato e arrestato in precedenza per fatti analoghi, si trova in carcere dal 10 ottobre, quando i militari della Guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti emessa dalla procura padovana. Il provvedimento è nato al termine delle indagini preliminari, scaturite dopo la querela sporta da una delle vittime. La donna, titolare di un'agenzia viaggi in città ha chiesto aiuto agli inquirenti poiché avanzava dall'uomo 225mila euro.

La truffa

Era una somma che aveva affidato al 42enne, che invece di investirla aveva spostato i soldi sul conto di una società di Singapore da lui amministrata. Inutili i tentativi della padovana di avere notizie del suo denaro: il broker le aveva ripetutamente rifilato una serie di scuse, tra cui il blocco dei conti correnti della ditta asiatica a causa dei problemi creati da un altro cliente.

Le indagini

Quella dell'agente di viaggio non è però l'unica truffa denunciata dalle vittime di N.S. Almeno quattro clienti italiani si sono infatti rivolti alle forze dell'ordine per motivi identici. Le indagini hanno permesso di provare l'attività abusiva del padovano, a cui sarebbero stati affidati almeno 30 milioni di euro fatti sparire su conti asiatici. Del denaro al momento non vi è traccia, tanto che gli accertamenti proseguono in questo senso.