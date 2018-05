Suggerimenti via bluetooth al test per la patente: smascherati dall'esaminatore

Avevano escogitato uno stratagemma ben studiato, nascondendo un piccolo auricolare bluetooth nelle cuffie usate per ascoltare il software che leggeva loro le domande. Solo l'attenzione prestata da un funzionario ha permesso di scoprire la truffa.

Il test

Mercoledì 23 maggio sono presentati alla motorizzazione civile di Padova per sostenere l'esame teorico della patente, chiedendo di poter usare un file audio che leggesse le domande per capirle meglio. Favore concesso, come prevede il regolamento per gli stranieri: ai due indiani sono state consegnate le cuffie con cui ascoltare la registrazione e hanno preso posto nell'aula tra gli altri candidati.

I sospetti

Mentre svolgevano l'esame, uno dei controllori addetti a vigilare sugli esaminandi si è reso conto che le cuffie avevano qualcosa di strano, come se oltre alla voce registrata del software ce ne fossero altre in sottofondo. Insospettito dagli strani rumori, l'esaminatore ha lasciato che tutti i presenti finissero il test, tenendo sempre d'occhio i due indiani e facendo chiamare i carabinieri.

Smascherati

Al termine della prova i militari hanno preso in disparte i due stranieri chiedendo spiegazioni. Messi alle strette, i due extracomunitari hanno consegnato prima quattro telefoni cellulari, due a testa, e poi un piccolo auricolare bluetooth modificato, che avevano nascosto sotto le cuffie e con cui erano riusciti a farsi suggerire le risposte da qualcuno all'altro capo del telefono, che poteva comodamente ascoltare le domande lette a voce alta dal software. Sono in corso le indagini per capire chi fosse a dettare le risposte corrette, mentre i due uomini sono stati denunciati per truffa aggravata e sia gli smartphone che gli auricolari sono stati posti sotto sequestro.