Rubano ad un'anziana, ma lei riesce a prendere il numero di targa: ladre incastrate

Domenica mattina, al termine delle indagini avviate dopo la denuncia di furto presentata da una donna 80enne di Este, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà F.S. 30enne e F.S. 48enne, entrambe residenti nel Veronese ed entrambe note alla giustizia e responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Il fatto

I fatti risalgono al 13 luglio quando le due donne hanno avvicinato l’anziana mentre si trovava nel terreno vicino l’abitazione, chiedendole alcune informazioni per distrarla. Mentre il dialogo era in corso, una delle due donne è riuscita ad entrare in casa e a rubare una piccola somma in denaro e monili in oro, per un valore complessivo di 200 euro. Le due donne si sono poi allontanate a bordo di una Peugeot 307 nera, dove un complice le stava attendendo. L'anziana, intravista la madre colloquiare con le due donne, si è però premurata di rilevare il numero di targa della vettura e di fornirla ai carabinieri. Le successive indagini dei militari le hanno quindi consentito di individuare senza ombra di dubbio le due donne che, una volta identificate e riconosciute dalla vittima, sono state denunciate.