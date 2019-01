Anziana derubata dal finto idraulico: «Devo controllare i rubinetti» e spariscono i gioielli

Si ripete il copione del finto tecnico che truffa l'anziano. A farne le spese stavolta è una donna, derubata dei gioielli con uno degli stratagemmi più gettonati dai malfattori.

L'approccio

Il raggiro si è consumato martedì mattina, in pochi minuti, nell'abitazione di una 77enne in via Geminiani. Il campanello suona, l'anziana apre la porta e si trova davanti un uomo in divisa da idraulico. Spiega di essere un dipendente dell'acquedotto, deve assolutamente controllare la qualità dell'acqua di casa per essere sicuro che la signora possa usarla senza correre rischi. É rassicurante e la questione sembra importante, così lo lascia entrare.

Il tranello

A quel punto la strada per il malvivente è spianata. Mentre controlla scrupolosamente tubi e rubinetti, invita l'anziana a raccogliere tutti i gioielli, chiuderli in un sacchetto e metterli nel frigorifero. In quel modo non andranno persi ed eventuali, fantomatiche, perdite non li rovineranno. Sembra una scusa assurda, eppure è una delle più utilizzate. La 77enne ascolta il consiglio, chiude il suo orologio e qualche monile in una busta e la sistema nell'elettrodomestico.

L'allarme

Frastornata e impaurita, non si accorge che il sedicente idraulico entra in cucina e intasca il sacchetto con i preziosi. Come se nulla fosse conclude le finte verifiche, rassicura la donna e se ne va. Passano diversi minuti prima che la vittima vada a recuperare i gioielli facendo l'amara sorpresa. Ne segue la chiamata alla polizia, che invia sul posto una volante per raccogliere la testimonianza e dare il via alla caccia all'uomo. La speranza è che le telecamere in zona possano averlo ripreso.