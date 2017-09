Due Carrare, malviventi si fingono poliziotti e rubano gioielli in oro ad una 78enne

Mercoledì in tarda mattinata, in via Pontemanco a Due Carrare, si è verificata una truffa ai danni di un’anziana del posto.

IL FATTO.

Due uomini si sono presentati a casa di due coniugi di 78 anni e, qualificandosi come poliziotti, hanno chiesto di entrare per controllare banconote e monili d’oro perché ritenuti provento di reati. I malviventi si sono impossessati della cassettina contenente i gioielli, strappandola dalle mani dell’anziana che ha perso l’equilibrio ed è caduta al suolo. La signora ha urtato il vetro della porta in vetro, andando in frantumi. I due si sono dileguati nelle vie limitrofe. L’anziana è stata portata all’ospedale di Monselice con prognosi di 12 giorni.