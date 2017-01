Capodanno rovinato: paga l'acconto per un appartamento in montagna, ma è una truffa

Aveva prenotato per sé e i suoi amici un soggiorno in una località di montagna in provincia di Trento per trascorrervi il Capodanno. Ma l'entusiasmo è sfumato prima ancora che la vacanza avesse inizio.

LA TRUFFA. Protagonista della disavventura è una giovane 25enne di San Giorgio delle Pertiche. La donna si è convinta a prendere in affitto un appartamento trovato tramite un annuncio su un sito online. Con l'insertore ha concordato il pagamento di 600 euro d'acconto, tramite un bonifico. Peccato che, quando è stata ora di partire, non c'è più stato verso di contattare il sedicente proprietario dell'alloggio. Sparito.

DENUNCIATO. Si è trattato evidentemente di una truffa. La giovane si è recata alla caserma dei carabinieri di Camposampiero per denunciare l'accaduto. I militari sono riusciti a risalire al truffatore: si tratta di un 43enne di Acerra (Napoli), vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato.