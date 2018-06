Vende on line false polizze Rca, truffata una padovana: 36enne denuciata

Il trucchetto è stato smascherato dai carabinieri della compagnia di Abano Terme. I militari di Albignasego hanno denunciato una napoletana di 36 anni per una truffa on line davvero pericolosa. La donna aveva creato un sito per la vendita di polizze auto, salvo che le assicurazioni non erano valide.

La truffa

A cadere nel tranello una donna di Due Carrare che ha comprato sul sito la polizza per la cifra di 412 euro accreditando i soldi su una Poste Pay. Tutti i documenti sono arrivati a casa e nulla faceva presagire alla truffa. Nei mesi scorsi la donna ha verificato tramite un’applicazione l’effettiva validità della polizza e si è accorta che era scoperta. In caso di incidente avrebbe dovuto pagare di tasca propria o se fosse stata controllata col sistema Targa System avrebbe rischiato una multa salata. La padovana ha denunciato tutto ai carabinieri di Albignasego che dopo un’accurata indagine sono riusciti a smascherare la truffatrice seriale residente in Campania e a denunciarla per l’ennesima volta.