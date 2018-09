Truffe alle banche: due arresti e sette indagati. Bruciano l'azienda per non essere scoperti

Notizia in aggiornamento

Sono finiti in arresto due imprenditori accusati, con la complicità di altre sette persone, di aver intascato 1,5 milioni di euro con una serie di truffe e bancarotte. Per non essere scoperti hanno anche incendiato una società.

Gli arresti

In manette un 60enne ferrarese ma residente a Padova e un 68enne di Forlì, per i quali la procura ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Abano Terme in collaborazione col personale della guardia di finanziaria. Venerdì mattina i due indagati sono stati portati in carcere rispettivamente al Due Palazzi e alla casa circondariale di Forlì, entrambi con l'accusa di truffa continuata e bancarotta fraudolenta.

L'incendio

Il 60enne è anche accusato di incendio aggravato per un rogo appiccato lo scorso 8 gennaio in un'azienda di Bagnoli. Si sospetta che il gesto sia dovuto a un tentativo di cancellare le tracce delle frodi, distruggendone tutte le prove compromettenti. I militari hanno anche perquisito due edifici, trovando numerosi documenti cartacei e computer che saranno attentamente analizzati.

Le frodi

Altri sette gli indagati per gli stessi reati, su cui le forze dell'ordine si stanno concentrando. Al momento sono state accertate diverse truffe ai danni di banche e imprese. Gli arrestati le realizzavano presentando falsi bilanci relativi a imprese sull'orlo del fallimento: grazie ai documenti contraffatti sembravano però in ottime condizioni finanziarie e gli indagati riuscivano a ottenere finanziamenti e ad acquistare beni senza poi saldare i debiti. Con questo trucco avrebbero guadagnato circa 1,5 milioni di euro.