Si fa accreditare le caparre per la settimana bianca e sparisce: denunciato un truffatore

È riuscito a raggirare tre persone, due padovani e un bolognese, facendosi accreditare una somma come caparra per l’affitto della casa in montagna salvo poi poi sparire.

La casa in montagna

I carabinieri di Battaglia Terme hanno denunciato un napoletano di 42 anni che ha truffato le tre persone attraverso un annuncio su internet. L’uomo si è fatto accreditare 285 euro a testa come anticipo per l’affitto di un immobile sulle piste da sci che non esisteva. Il campano è stato denunciato per truffa.