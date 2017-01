Torna la truffa del carabiniere: anziano 72enne derubato di oltre 4mila euro

Ennesimo caso di truffa del finto carabiniere a Padova. Giovedì mattina un anziano 72enne, residente in via Valvassori, è caduto nella trappola ed è stato derubato.



TRUFFA. Dopo aver ricevuto la telefonata del finto militare, spalleggiato da un finto avvocato sulla presunta detenzione del figlio a seguito di incidente e con assicurazione scaduta, l'uomo è stato convinto a consegnare tutti i preziosi che aveva, un etto e mezzo di ori, e anche del denaro. In tutto un bottino di 4200 euro circa. Sul caso sta indagando la polizia.