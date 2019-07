Giovane padovano nella rete dei truffatori: vende una moto, ci rimette per tre

La famigerata "truffa al contrario", in cui chi vende la merce anziché guadagnare finisce spennato, miete un'altra vittima nel Padovano.

Una scusa banale

Protagonista un 25enne di Vigodarzere, che qualche mese fa ha pubblicato sul sito Subito.it l'annuncio di vendita per una motocicletta. Aveva fissato il prezzo a 1.300 e quando un potenziale cliente lo ha contattato pensava di aver concluso l'affare. L'altro però, con una scusa e con un complice, ha mandato a monte i suoi piani. L'acquirente ha detto al padovano che prima di ricevere il bonifico avrebbe dovuto versargli una piccola somma: «Serve a collegare i nostri conti correnti, poi te la restituisco con il resto del denaro». Il 25enne in buona fede ha seguito gli ordini. Non una, ma diverse volte. Il truffatore infatti fingeva che i pagamenti non arrivassero e ha convinto la vittima a fare diverse transazioni per un totale di 3mila euro. Intascati i soldi, è sparito senza comprare la moto. A quel punto il padovano si è rivolto ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato il 37enne B.M. di Rocca Priora e il 33enne senegalese F.W. che vive a Thiene, entrambi accusati di truffa.

Pagamento a vuoto

Non meglio è andata a un 30enne di Piove di Sacco, truffato mentre cercava di fare acquisti online. A marzo su Subito.it aveva notato un mobile in vendita e si è accordato col venditore a cui ha pagato i 2.250 euro richiesti. Come da copione però l'altro si è reso irreperibile, lasciando il padovano senza soldi e senza merce. Autore del raggiro sarebbe il 41enne S.G. di Bolzano, raggiunto ieri da una denuncia.