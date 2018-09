Tanto aggressive quanto spietate: tre sedicenti assistenti sociali truffano coppia di anziani coniugi

Senza scrupoli. Non si fermano le truffe ai danni degli anziani: come riporta "Il Mattino di Padova", una coppia ultraottantenne è stata truffata da tre sedicenti assistenti sociali, che non hanno avuto alcuna pietà.

La truffa

La tecnica 'accerchiante' utilizzata denota la mancanza di scrupoli da parte delle tre truffatrici, che una volta parcheggiata la loro Mercedes nera hanno aperto il cancello e sono entrate nella proprietà: l'anziana, seduta sotto il portico, è stata raggiunta da una delle tre donne che non solo si è sincerata in maniera approfondita del suo stato di salute ma le ha pure sollevato la maglia per controllare se indossava un busto per la schiena. La seconda, invece, è entrata direttamente in casa dove ha trovato l'anziano, subito tempestato di domande sulla pensione: la donna è riuscita a convincerlo a prendere il libretto della pensione, scoprendo così che questo era custodito in una cassettina. A questo punto è entrata in gioco la terza truffatrice: dopo che l'ultraottantenne aveva nuovamente riposto il libretto, infatti, la donna si è appropriata dell'intera scatola contenente anche dei contanti e un Bancomat prima di dileguarsi in fretta e furia insieme alle complici. L'anziano, una volta accortosi del furto, ha chiamato i carabinieri e bloccato il Bancomat: stando alla descrizione fornita agli inquirenti dalla coppia di anziani coniugi, le tre truffatrici avrebbero differenti età ma parlerebbero tutte con accento veneto.