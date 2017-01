Accede a dati aziende e stipula falsi contratti Vodafone per le provvigioni: denunciato

Venerdì mattina, i carabinieri della stazione di Campodarsego, a conclusione di un'attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per i reati di truffa, sostituzione di persona e falsità in scrittura privata, P.D., pugliese di 28 anni, residente a Venezia, già noto alle forze dell'ordine.

I FATTI. Le indagini dei militari hanno portato a scoprire che l'uomo, utilizzando in maniera fraudolenta i dati di ignare aziende, con sede a Campodarsego, Saccolongo e Venezia, stipulava falsi contratti con la compagnia telefonica Vodafone per beneficiare delle provvigioni e delle relative offerte per i cellulari.