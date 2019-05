Cercano di spillare soldi a una 90enne: la badante sventa la truffa

Il suo angelo custode. Letteralmente: una badante ha sventato un tentativo di truffa ai danni di una novantenne.

La tentata truffa

È successo nella tarda mattinata di giovedì 30 maggio a Padova, in via Belludi: squilla il telefono della signora Maria, e dall'altro capo della cornetta un sedicente avvocato informa che la sorella dell'anziana avrebbe causato un non meglio specificato danno e che per risarcirlo sarebbe passato a casa sua un incaricato per ritirare denaro o preziosi. L'uomo, però, non aveva fatto i conti con la badante, una 61enne di origini romene: dopo pochi minuti dalla telefonata all'uscio di casa si è presentata una donna, riferendo di essere l’incaricata dell’avvocato, ma la badante, intuito l’inganno, l'ha subito allontanata sventando così la tentata truffa. Sul posto è accorsa una volante della polizia, ma la ricerca della truffatrice ha dato finora esito negativo.