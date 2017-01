Si spaccia per un altro, apre un sito e mette in affitto un appartamento non suo: denunciato

Lunedì, a Campodarsego, i carabinieri hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona M.L.P., 65enne di Aviano (Pordenone), senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

LA TRUFFA. Sostituendosi ad un'altra persona di Asiago (Vicenza), l'uomo ha costruito un sito internet in cui metteva in affitto un appartamento non di sua proprietà, con tanto di foto, nella località vicentina. Ad "abboccare" è stato un 36enne di Campodarsego, che ha versato al truffatore 100 euro di caparra. Ovviamente per una prenotazione fittizia.

TRUFFATORE DENUNCIATO. L'uomo ha quindi denunciato il raggiro di cui è rimasto vittima ai carabinieri, che, attraverso un'attività d'indagine, sono riusciti a risalire al 65enne.