Truffa, finto assicuratore: "Suo figlio ha fatto un incidente, sono 4mila euro di risarcimento"

Tentata truffa ai danni di un'anziana, luendì mattina, in via Garigliano a Padova.

LA TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE. La vittima è una signora di 86 anni, che per fortuna non è caduta nel tranello. Un uomo, probabilmente dell'Est Europa, le ha telefonato sostenendo di essere un agente assicurativo e richiedendo del denaro come risarcimento di un presunto incidente provocato dal figlio della donna. Quest'ultima, prima di cedere al raggiro del suo interlocutore, si è messa in contatto con il figlio, venendo a sapere che non si era mai verificato alcun sinistro.

INDAGINI IN CORSO. È stato il familiare a chiamare il 113 e a segnalare la tentata truffa alla polizia. Il malvivente all'altro capo del telefono avrebbe preteso dall'anziana 3.860 euro. Sono in corso le indagini per risalire al truffatore.