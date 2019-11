Falsi tecnici dell'acqua derubano una novantenne: «Dobbiamo controllare i tubi»

Non più soltanto a Padova e nei comuni della zona ovest. Ora i raggiri agli anziani toccano anche l'immediato sud della città, come accaduto venerdì mattina ad Albignasego.

La truffa e il furto

A ricevere l'ormai famigerata visita dei due falsi tecnici è stata una donna di 93 anni che attorno alle 10.30 si trovava sola in casa. A quanto raccontato dalla vittima, alla porta si sono presentati due uomini che, spacciandosi per incaricati dell'acquedotto, si sono introdotti in casa. Approfittando della sua salute precaria, le hanno detto di dover controllare tubature e rubinetti perché in zona c'era una grave infiltrazione di gas pericolosi. Così mentre uno perlustrava le varie stanze alla ricerca di oggetti di valore, l'altro ha convinto l'anziana a consegnargli i gioielli che aveva addosso per metterli nel frigorifero dove, sempre secondo la sceneggiata, non si sarebbero rovinati. Intascati una collanina, un anello e degli orecchini i due sono fuggiti in tutta fretta.

Anziani esposti al pericolo

Sul caso indagano i carabinieri di Albignasego, accorsi non appena la vittima e i parenti hanno lanciato l'allarme. Gli stessi militari, con il coordinamento della compagnia di Abano Terme, sono impegnati in una serie di iniziative per mettere in guardia gli anziani proprio da simili reati, sempre più diffusi negli ultimi mesi ai danni delle persone più inermi.