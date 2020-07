Si spacciano per vigili urbani e rubano dei gioielli d'oro: la vittima è una 77enne

Sembravano in tutto e per tutto due vigili urbani. Invece erano dei ladri che, con una scusa, hanno rubato i gioielli di un’anziana.

Il raggiro

La mattina di mercoledì 15 luglio due uomini hanno suonato alla porta di una 77enne, residente in via Carpaccio. Erano vestiti come due vigili urbani e hanno detto alla signora che dovevano controllare i rubinetti dell’acqua. La vittima li ha fatti entrare e, con una scusa, è stata convinta ad uscire di casa. I due malviventi hanno rubato diversi monili d’oro e se ne sono andati in velocità. Quando la 77enne si è accorta del furto ha chiamato la polizia denunciando la truffa e il furto.