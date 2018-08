Entrano in casa fingendosi agenti della polizia locale e rubano un orologio da 5mila euro

Nuova truffa a Padova col metodo del finto dipendente comunale e del finto agente di polizia locale. La vittima stavolta è stata una 46enne residente in via Como che giovedì ha ricevuto la visita di due sedicenti messi comunali ed è stata derubata dei gioielli.

L'orologio

L’episodio è accaduto di mattina. I due uomini hanno citofonato al campanello di casa e quando la vittima è uscita si sono qualificati come un vigile in borghese e come un dipendente di Palazzo Moroni che dovevano controllare alcune cose sul contatore. Eseguite le verifiche all’interno dell’abitazione, i due si sono spostati all’esterno e si sono divisi. Uno ha intrattenuto la donna, l’altro è tornato all’interno della casa rubando un orologio da 5mila euro e altri gioielli.

Denuncia

Non contenti, per tentare di distrarre la donna, il finto messo comunale ha portato all’esterno alcuni quadri di proprietà della 46enne, lasciandoli a terra e mettendosi a urlare che aveva visto scappare due stranieri. Dopo l’amara scoperta la donna non ha potuto far altro che chiamare la polizia e denunciare per quanto accaduto poco prima.