Vende i gioielli in cambio dei contanti, ma l'ingenuità gli fa perdere tutto

Un ragazzo in cerca di contanti e un uomo senza scrupoli che lo ha truffato. L'imbroglio è però venuto a galla grazie alle indagini dei carabinieri che lo hanno identificato e denunciato.

Mossa ingenua

Protagonisti della vicenda sono un 26enne padovano e un 36enne camerunense di Vigonza. Il più giovane attraversava un periodo di difficoltà economica e ha chiesto all'africano di aiutarlo acquistando alcuni gioielli di sua proprietà. Il ragazzo ha recuperato tutti i monili di famiglia e ha fissato l'incontro, avvenuto in strada. Quel giorno il padovano ha consegnato i gioielli al 36enne, che gli ha dato in cambio una busta di carta che avrebbe dovuto contenere i contanti. Ingenuamente il 26enne non ha pensato di controllare il contenuto ed è tornato a casa, accorgendosi troppo tardi che la busta era vuota. Solo una volta rientrato si è reso conto dell'imbroglio. Senza un centesimo e senza più un solo gioiello, ha cercato invano di contattare il camerunense, che non si è più fatto trovare.

Le indagini

A quel punto la vittima ha raccontato l'intera storia ai carabinieri che si sono messi sulle tracce dell'imbroglione. In pochi giorni hanno rintracciato a Vigonza T.A.S., denunciato per truffa. Dei monili per il momento non è stata trovata traccia. Gli inquirenti hanno accertato che appartenessero lecitamente al 26enne, ma l'africano deve essere riuscito a rivenderli prima di essere incastrato.