Truffa, si fa pagare 6.500 euro di caparra per la vendita di un immobile non suo: denunciata

Venerdì, i carabinieri di Castelbaldo hanno denunciato a piede libero per truffa una 30enne della bassa padovana.

TRUFFA. La donna, incensurata, ha tentato di vendere un immobile che non era di sua proprietà; si è fatta consegnare 6.500 euro di caparra dagli acquirenti per poi non cedere la casa. La 30enne dovrà rispondere del reato di truffa.