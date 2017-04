Caso Itas, Porsche prese in leasing: indagato per truffa anche un autonoleggio padovano

C'è anche Gabriele Trevisan, di Piove di Sacco, rappresentante di una ditta di autonoleggio, tra i cinque indagati nell'inchiesta della Procura di Trento tra i vertici del consorzio assicurativo Itas.

I 5 INDAGATI. Le cinque persone indagate sono: Ermanno Grassi, direttore dimissionario, accusato di truffa, calunnia ed estorsione; Alessandra Gnesetti, ex responsabile del fondo gadget dell'Itas (l'ex funzionaria impugnò il licenziamento e fu proprio quell'episodio a far scattare i controlli che portarono all'indagine); il dirigente Itas Paolo Gatti, coinvolto nella truffa del superattico di Grassi, spacciato, secondo l'accusa, per una sede di rappresentanza della Società; il piovese Gabriele Trevisan, per la truffa delle due Porsche prese in leasing da Itas ma di fatto nella disponibilità esclusiva di Grassi; Roberto Giuliani, titolare di una ditta trentina alla quale alcuni fornitori avrebbero fatturato beni e servizi poi riacquistati da Itas a prezzi maggiorati, in cambio dell'assunzione, di fatto fasulla, della moglie di Grassi, con un compenso di 6.200 euro al mese.

(Da TrentoToday)