Si era fatto assumere con un falso curriculum: condannato in cassazione un 52enne

Ha speso un curriculum falso, facendosi assumere alla Maschio Gaspardo di Campodarsego e ingannando l’azienda ha ottenuto un posto da dirigente. Come riportano i quotidiani locali, quando i suoi capi se ne sono accorti, l’hanno licenziato, denunciandolo. Il lavoratore trevigiano è stato condannato in appello a tre anni e sei mesi, ma ha voluto ricorrere in cassazione.

LA CASSAZIONE

L’uomo per riuscire a farsi dare il lavoro ha commesso una serie di raggiri e inganni: il 52enne è stato assunto sulla base di false informazioni sui titoli di studio e i precedenti professionali. In primo grado è stato condannato nel luglio del 2014, poi ha fatto ricorso in appello a Venezia dove si è beccato tre anni e sei mesi di reclusione e 2mila euro di multa, ma è stato assolto per i reati di tentata truffa e falso. La cassazione alla fine ha dato ragione alla Maschio Gaspardo, che per quella posizione aveva chiesto requisiti precisi. Per la suprema corte la prestazione lavorativa fornita è stata del tutto idonea, con danno economico per l’azienda ed ha stabilito che l’uomo dovrà pagare un’ammenda da 5mila euro.