Adesca la cliente fingendosi badante: prima le spilla i soldi, poi passa alle minacce

Dopo aver intascato migliaia di euro truffando una potenziale cliente, una 35enne ha cercato di intimidirla paventando conoscenze di spessore. La vittima non si è però persa d'animo ed è riuscita a far denunciare l'imbrogliona.

Dalla truffa...

Lo spunto per avviare il raggiro è stato offrirsi come badante. Giovane ma con esperienza, così si presentava la francese residente a Torreglia attraverso le righe dell'annuncio postato sul sito Subito.it. Annuncio che ha attirato l'attenzione di una 53enne di Teolo alla ricerca di un'assistente domestica per una persona anziana. Ha inviato un messaggio alla sedicente badante e dopo un lungo scambio di informazioni la straniera è riuscita a convincere la cliente a versarle un'onerosa caparra prima di cominciare a prestare servizio.

...alle minacce

Ben duemila euro sono così transitati dal conto della padovana a quello della 35enne, che incassata la somma non ha più dato sue notizie. La cliente l'ha ricontattata più volte pretendendo che mantenesse gli impegni presi e l'altra, in tutta risposta, ha dato il via una lunga serie di intimidazioni. «Conosco qualcuno di importante, se non mi lasci in pace ti farò passare dei guai», questo il tenore dei messaggi che la 53enne si è vista recapitare. A quel punto si è rivolta, cellulare alla mano, ai carabinieri che incrociando i dati a disposizione sono risaliti alla falsa badante denunciata per truffa, millantato credito e minacce.