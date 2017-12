Mette in vendita sul web il motore di un camion, padovano lo compra ma è una truffa

Un 27enne siciliano è stato denunciato per frode informatica e ricettazione in quanto autore di una truffa on line a danno di un padovano. Lunedì mattina i carabinieri di Campodarsego sono riusciti ad intercettarlo dopo la denuncia sporta da un padovano truffato.

LA TRUFFA.

Il padovano aveva infatti risposto all'annuncio di vendita inserito su un sito web e dopo aver versato i 500 euro su una Postepay per l'acquisto, l'inserzionista era sparito nel nulla.