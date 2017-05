Paga 200 euro di caparra per una reflex ma l'inserzionista sparisce con i soldi

Un 52enne di Teolo, intenzionato all'acquisto di una fotocamera digitale, risponde ad un annuncio on line dove viene messa in vendita una Canon. L'uomo contatta dunque l'inserzionista per definire la compravendita. Gli viene chiesto di fare una ricarica di 205 euro su una Postepay ma, dopo il pagamento l'inserzionista sparisce.

TRUFFA. L'uomo intuisce quindi di essere finito nella rete di una truffatrice e si rivolte ai carabinieri della stazione di Teolo che dopo le indagini del caso riescono a risalire alla truffatrice: M.P., 50enne di Arienzo (Cesena) disoccupata e pregiudicata che viene denunciata per truffa.