Camper in vendita a prezzo stracciato, incassa la caparra e sparisce nel nulla

Giovedì mattina i carabinieri di Este hanno denunciato a piede libero per truffa D.D., un 58enne residente in provincia di Brescia. L'uomo, già gravato da precedenti specifici, è stato individuato dopo una serie di indagini partite dall'esposto presentato da un 38enne atestino.

Il raggiro

La vittima aveva contattato il bresciano per acquistare un camper Laika attraverso il portale online Subito.it, dove il truffatore aveva messo in vendita il mezzo per 2.700 euro. Attirato dal prezzo vantaggioso, l'acquirente si è fatto avanti e ha versato 200 euro a titolo di caparra. Il venditore, una volta incassato l'acconto sulla propria carta prepagata, si è reso irreperibile annullando ogni contatto con il compratore, a cui non è mai stato consegnato il veicolo.

Le indagini

Dopo aver raccolto la denuncia, i militari hanno eseguito una serie di verifiche incrociando i dati della carta prepagata e del numero di telefono forniti dal truffatore fino a risalire all'identità dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo.