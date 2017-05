Acquista una macchina fotografica online: paga, ma inserzionista e merce si volatilizzano

Nelle scorse ore, i carabinieri di Camposampiero hanno denunciato per truffa B.A., di 29 anni, residente in provincia di Caserta. Le indagini dei militari hanno individuato in lui il responsabile di un raggiro messo a segno nei confronti di un padovano residente a Camposampiero.

LA TRUFFA. La vittima ha raccontato in caserma di avere notato su un sito di annunci online un'inserzione per la vendita di una macchina fotografica al costo di 1.250 euro. Una volta consegnato il denaro al venditore, però, quest'ultimo è scomparso, e con lui la merce, mai recapitata all'acquirente. Mercoledì, il 29enne è stato raggiunto dai carabinieri e denunciato.