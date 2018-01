Versa l'acconto per acquistare un cellulare via Internet, ma i venditori scompaiono: denunciati

La truffa corre sul Web. Ma viene scoperta: i Carabinieri di Selvazzano Dentro hanno denunciato due uomini per un “bidone” online.

I FATTI

Vittima del raggiro un selvazzanese di 58 anni, che aveva contattato via Internet un 40enne e un 42enne per acquistare un cellulare: dopo l'accredito di 240 euro versato su una tessera PostePay i due trufftori sono diventati irreperibili. E il telefonino non è mai arrivato a destinazione.