Acquista una gru su un sito internet, il venditore sparisce: denunciato 60enne

Continuano le truffe on line con i carabinieri che hanno alzato al massimo il livello di attenzione. Stavolta è toccato a un trentino che abita nell’Alta essere stato vittima di un raggiro.

Inserzione

L’uomo ha risposto a un’inserzione sul sito Kijiji.it dove un sessantenne residente a Crotone aveva messo in vendita una gru. Conclusa la trattativa il calabrese si è fatto accreditare sul proprio contro corrente dal 38enne trentino 2.200 euro di caparra. L’acquirente non ha mai consegnato la merce, rendendosi di fatto irreperibile. Per lui è scattata la denuncia per truffa.