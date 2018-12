Truffatore creativo, con un tranello riesce a farsi rimborsare centinaia di euro mai spesi

Un sotterfugio tanto semplice quanto particolare ha permesso a un vicentino di raggirare un uomo di Este.

L'annuncio

Nel vasto panorama delle truffe online, quella consumata ai danni di un padovano spicca tanto per la sua banalità quanto per l'originalità. A cadere nell'imbroglio, in buona fede, è stato 52enne di Este. Qualche settimana fa ha pubblicato su un noto sito web un annuncio per vendere quattro pneumatici invernali a 100 euro. in breve tempo è stato contattato da un uomo di Bassano interessato all'acquisto. Dopo una lunga trattativa sono giunti all'accordo e il cliente ha assicurato che avrebbe pagato al più presto.

La trappola

A quel punto è scattata la truffa: il vicentino ha inviato al padovano una fotografia con i dati del bonifico. Fatale un errore, prontamente segnalato: anziché 100 euro, il cliente ne ha bonificati ben 1.150. Mostrando la ricevuta dell'avvenuto pagamento, ha chiesto al 52enne di rimborsargli i 950 euro di differenza. L'altro, pensano a una svista, ha accettato di buon grado, restituendo la somma prima ancora di aver incassato l'accredito. Una mossa avventata, perché di errore non c'era nemmeno l'ombra. Era tutto parte della truffa ordita dal bassanese, che subito dopo aver inviato la ricevuta ha revocato il bonifico. Morale della favola? Senza sborsare un centesimo ha ricevuto 950 euro, rendendosi poi irreperibile.

La denuncia

Dopo alcuni giorni, non vedendo l'accredito sul conto corrente, il padovano si è insospettito. Davanti al mutismo dell'acquirente ha capito il tranello e segnalato la truffa ai carabinieri che hanno rintracciato e denunciato il 43enne M.G.