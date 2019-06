Lo smartphone ultimo modello è inutilizzabile: il venditore non lo aveva mai pagato

Classica truffa con il prodotto acquistato e mai consegnato? No, in questo caso il cellulare c'era ed era esattamente quello prescelto. Dettaglio non trascurabile? Era inutilizzabile perché il venditore non lo aveva mai pagato.

Il raggiro

A rendersi conto del raggiro quando era ormai troppo tardi è stato un 29enne di Solesino, che ha comprato online un iPhone 10 pagandolo 950 euro. Contrariamente a molti altri casi il prodotto è arrivato a casa sua in ottime condizioni, proprio come promesso. Quando però ha cercato di attivarlo ha avuto un'amara sorpresa: il sistema operativo era bloccato. Ha contattato l'assistenza tecnica e il responso è stato quanto mai curioso. Quel telefonino era stato acquistato a Napoli con un pagamento rateale, ma l'uomo che lo aveva comprato nuovo non aveva mai saldato il conto.

La denuncia

Tentare di contattarlo per chiedere spiegazioni è stato impossibile, così il ragazzo ha sporto querela in caserma permettendo ai carabinieri di risalire al 42enne napoletano R.A., già gravato da numerosi precedenti per truffe analoghe. Alla sua fedina penale si aggiunge ora l'ennesima denuncia.