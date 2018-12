Corsa agli acquisti, il web non perdona: il videogioco-truffa miete un'altra vittima

Non accennano a fermarsi le truffe via web, con un'altra padovana ad aggiungersi alla lunga lista delle vittime in provincia.

Approfittatori

Come accaduto solo quattro giorni fa a una donna di Este , una 40enne di San Martino di Lupari è incappata nel più classico dei raggiri su internet. Anche in questo caso l'oggetto della compravendita era una console per videogiochi. Diverso invece il portale sfruttato dall'imbroglione, che stavolta ha scelto Shpock, una applicazione-mercatino per vendere e comprare oggetti usati. Nato come molti altri siti per lo scambio diretto tra persone che vivono a poca distanza, anche questa piattaforma vede invece decide di compravendite ogni giorno dalle parti opposte della nazione. Il che significa accordarsi via web, non conoscere l'altra persona e inviare il denaro (almeno una parte) su un conto corrente, sperando che il venditore sia abbastanza onesto da spedire la merce. Cosa che spesso non accade.

Il raggiro

La vittima ha adocchiato una Nintendo Switch a 220 euro, facendosi avanti per acquistarla. Ha pagato l'intera somma e ha aspettato il tanto atteso pacco. Pacco che non è mai arrivato, come non sono mai arrivate altre notizie da parte del venditore, sparito cancellando l'annuncio di vendita. A quel punto non è rimasta altra soluzione che raccontare tutto ai carabinieri, che sono risaliti a un 33enne di Crotone denunciato per truffa.