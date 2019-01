Niente orto per una padovana: la nuova macchina agricola è una truffa

Ancora una volta una donna padovana è rimasta vittima di una truffa telematica da diverse centinaia di euro, che i carabinieri stanno tentando di recuperare.

Il raggiro

La cifra è sostanziosa: 650 euro. Soldi che una 50enne di Santa Giustina in Colle ha versato sulla carta prepagata di un uomo conosciuto su internet. Lui, 45enne della Campania, lo scorso ottobre ha caricato sul sito Subito.it l'annuncio di vendita di un motocoltivatore. Adocchiata la macchina agricola la donna lo ha contattatto per accordarsi sul pagamento e la spedizione. Dopo uno scambio di messaggi, il venditore le ha fornito il codice della sua PostePay e la padovana si è affrettata a saldare il conto.

Le ricerche

Dopo il pagamento però ha ricevuto, al posto del motocoltivatore, un'amara sorpresa. Il campano ha tagliato ogni contatto senza mai informarla sulla spedizione dell'oggetto, che non è mai giunto a destinazione. Dopo qualche giorno la vittima ha fiutato l'inganno e raccontato tutto ai carabinieri di Camposampiero che si sono messi sulle tracce dell'uomo. Nel giro di circa tre mesi, grazie a indagini capillari, sono risaliti a N.N., denunciato per truffa. Recuperare il denaro sarà più difficile, perché come spesso accade gli imbroglioni prelevano il contante ed estinguono il conto corrente su cui poggiano le carte prepagate.