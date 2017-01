Este: acquista una fotocamera online per fare un regalo alla moglie, ma è una truffa

Lunedì mattina, i carabinieri della stazione di Este hanno denunciato a piede libero per truffa A.F., napoletana 37enne.

LA TRUFFA. Lo scorso 23 dicembre, al comando della stazione dei carabinieri di Este, si è presentato un 41enne del posto. L'uomo ha riferito ai militari di avere acquistato su un sito internet una fotocamera Nycon, come regalo natalizio per la moglie. Tuttavia, dopo aver versato su carta Poste Pay la somma, considerata estremamente vantaggiosa, di 476 euro, l'acquirente non è più riuscito a mettersi in contatto con la venditrice per la consegna della merce.

TRUFFATRICE DENUNCIATA. Gli uomini dell'Arma, analizzando il numero iban su cui è stato effettuato il versamento e i documenti utilizzati per l'attivazione di conto corrente e carta di credito, sono risaliti all'identità della 37enne. La donna dovrà rispondere di truffa.