Acquista un iPhone online, paga l'acconto ma lo smartphone non arriva: truffatori denunciati

Lunedì mattina, i carabinieri della stazione di Este hanno denunciato a piede libero per truffa M.F., donna 36enne, e C.F. uomo 40enne, entrambi con precedenti specifici, residenti a Torino.

LA TRUFFA. Lo scorso 29 dicembre, al comando della stazione di Este, si è presentato un 44enne moldavo residente in paese, riferendo ai militari di avere acquistato su un noto sito internet di annunci un cellulare iPhone 5S, al prezzo vantaggioso di 149 euro. All'uomo era stato garantito che gli sarebbe stata spedita la merce acquistata il giorno dopo l'avvenuto versamento della somma su carta Poste Pay Evolution. Tuttavia, dopo avere effettuato il pagamento, il 44enne ha raccontato ai carabinieri di non essere più riuscito a mettersi in contatto con il venditore per la consegna dello smartphone.

LE INDAGINI E QUEI 300MILA EURO SOSPETTI. I carabinieri, analizzando il numero di carta su cui è stato effettuato il versamento e il numero di telefono utilizzato per il contatto, sono risaliti all'identità dei due truffatori, entrambi con precedenti specifici. Da accertamenti effettuati sulla carta, sono emersi movimenti, in soli tre mesi, per circa 300mila euro: non si esclude possano essere riconducibili all'attività illecita.