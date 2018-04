Dalla vendita online al falso permesso di circolazione: doppia truffa nell'Alta padovana

Dal virtuale al reale. Ma sempre di truffa si tratta. Anzi, di doppia truffa: le vittime sono un 50enne e un 30enne di Piombino Dese, che hanno denunciato i colpevoli grazie all'intervento dei carabinieri.

La truffa online

Il primo caso riguarda un 50enne di Piombino Dese, che aveva versato 200 euro su carta PayPal a Y.D. (42enne della provincia di Udine) quale caparra per l'acquisto di un'automobile, messa in vendita tramite annuncio sul sito internet "Subito". Il venditore, però, era svanito nel nulla dopo aver ricevuto il denaro: rintracciato, è stato denunciato per truffa.

Il falso documento

La seconda disavventura vede invece coinvolto un trentenne, sempre di Piombino Dese: il ragazzo aveva acquistato un'automobile da B.M.T., 42enne della provincia di Vicenza, il quale ha poi prodotto e consegnato al compratore un falso permesso provvisorio di circolazione in attesa del definitivo passaggio di proprietà. È dunque scattata la denuncia per falsità materiale.