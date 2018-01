Proseguono le truffe online: uomo di Campodarsego raggirato da due calabresi

Non passa giorno senza che una truffa online balzi agli onori della cronana: questa volta la vittima è un uomo di 63 anni di Campodarsego.

I FATTI

I Carabinieri del comune patavino hanno denunciato due calabresi di 20 e 32 anni: dopo essersi fatti inviare 220 euro per alcuni pezzi di un'automobile (visti dalla vittima del “bidone” in un annuncio su Internet) non li hanno poi inviati al compratore.